Reuters: ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против России

Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями в Украине.

Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, предлагается много новых имен", - приводит агентство слова представителя ЕС.

Кроме того, дипломаты ЕС заявили, что страны Балтии, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегает от совершения поспешных шагов, поскольку цены на энергоносители в Европе высоки.

Напомним, что сегодня в Брюсселе состоится плановая встреча министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, главной темой которой станет ситуация в Украине. На ней глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представит министрам свой анализ возможных сценариев развития конфликта.