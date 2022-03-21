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Reuters: ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против России

Reuters: ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против России Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями в Украине.
Другие страны
21 марта 2022 г. 07:07
Reuters: ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против России

Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, предлагается много новых имен", - приводит агентство слова представителя ЕС.

Кроме того, дипломаты ЕС заявили, что страны Балтии, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегает от совершения поспешных шагов, поскольку цены на энергоносители в Европе высоки.

Напомним, что сегодня в Брюсселе состоится плановая встреча министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, главной темой которой станет ситуация в Украине. На ней глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представит министрам свой анализ возможных сценариев развития конфликта.

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