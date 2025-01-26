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Reuters: ЕС может отменить санкции против энергетической сферы Сирии

Reuters: ЕС может отменить санкции против энергетической сферы Сирии Евросоюз может отменить санкции против Сирии, связанные с ее энергетической и транспортной сферами, если соответствующее соглашение будет достигнуто на заседании министров иностранных дел стран блока 27 января.
Другие страны
26 января 2025 г. 16:54
Reuters: ЕС может отменить санкции против энергетической сферы Сирии

Евросоюз может отменить санкции против Сирии, связанные с ее энергетической и транспортной сферами, если соответствующее соглашение будет достигнуто на заседании министров иностранных дел стран блока 27 января.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, дипломаты из 27 государств объединения порекомендовали оперативно принять меры по приостановке ограничений в сферах, которые важны для восстановления и стабилизации сирийской экономики. Представители группы, согласовывающей внешнеполитические позиции членов ЕС по Ближнему Востоку и Северной Африке, также посоветовали рассмотреть возможность возобновления банковских и инвестиционных отношений с Сирией.

Вместе с тем отмечается, что в случае достижения соглашения смягчение санкций будет происходить в обратимой манере и предполагает регулярные оценки того, позволяет ли текущая ситуация в Сирии продолжать этот процесс.

Напомним, что в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила на пресс-конференции в Анкаре, что вопрос поэтапного снятия санкций против Сирии будет обсуждаться на заседании глав МИД 27 стран ЕС 27 января, и отметила, что Брюссель готов облегчить санкционный режим против Сирии в зависимости от действий нового правительства.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Aİ Suriyaya qarşı sanksiyaların ləğvini nəzərdən keçirir

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