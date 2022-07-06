Reuters: Джонсону грозит отставка

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону предстоит двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в связи с отставкой двух министров. По итогам заседания будет вынесено решение о будущем Джонсона на его посту.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону предстоит двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в связи с отставкой двух министров. По итогам заседания будет вынесено решение о будущем Джонсона на его посту.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters , отмечается, что все больше соратников британского премьера из правящей Консервативной партии желают ухода с должности. В это же время сам Джонсон показал, что планирует остаться на своем посту, назначив бывшего министра образования новым руководителем министерства финансов.

"Я подозреваю, что нам придется тащить его (Джонсона), брыкающегося и кричащего, с Даунинг-стрит. Но если мы должны сделать это, то мы это сделаем", - заявил депутат Консервативной партии, который пожелал остаться неназванным.