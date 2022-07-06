Reuters: Джонсону грозит отставка

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону предстоит двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в связи с отставкой двух министров. По итогам заседания будет вынесено решение о будущем Джонсона на его посту.
Как передает Report со ссылкой на агентство
"Я подозреваю, что нам придется тащить его (Джонсона), брыкающегося и кричащего, с Даунинг-стрит. Но если мы должны сделать это, то мы это сделаем", - заявил депутат Консервативной партии, который пожелал остаться неназванным.