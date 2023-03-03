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Reuters: Двух американцев задержали в Канзас-Сити за передачу России авиатехнологий

Reuters: Двух американцев задержали в Канзас-Сити за передачу России авиатехнологий Двое граждан США были задержаны в американском Канзас-Сити по обвинениям в передаче России авиационных технологий.
Другие страны
3 марта 2023 г. 04:45
Reuters: Двух американцев задержали в Канзас-Сити за передачу России авиатехнологий

Двое граждан США были задержаны в американском Канзас-Сити по обвинениям в передаче России авиационных технологий.

Как передает Report, об этом со ссылкой на представителя Министерства торговли США Мэтью Аксельрода сообщает Reuters.

В материале агентства отмечается, что после начала российского вторжения в Украину США и другие страны ввели экспортный контроль, ограничивающий доступ России к технологиям и другим вещам, которые могли бы поддержать "ее военную машину".

Об арестах помощник министра торговли по контролю за экспортом США Мэтью Аксельрод сообщил на мероприятии Американской ассоциации адвокатов в Майами, штат Флорида. При этом он не рассказал подробностей задержаний, но отметил, что Министерство торговли работает по этому вопросу с ФБР и прокурорами Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da aviasiya texnologiyalarını Rusiyaya göndərən iki amerikalı həbs olunub

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