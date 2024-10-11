Reuters: Cовет директоров ВБ одобрил создание фонда для поддержки Украины

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил создание нового фонда, предназначенного для поддержки Украины.
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В публикации отмечается, что средства в фонд финансового посредничества, как ожидается, будут поступать из США, Канады и Японии. Также говорится, что российская сторона голосовала против создания фонда.
Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала войны в Украине. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).