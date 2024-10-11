Reuters: Cовет директоров ВБ одобрил создание фонда для поддержки Украины

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил создание нового фонда, предназначенного для поддержки Украины.

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил создание нового фонда, предназначенного для поддержки Украины.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что средства в фонд финансового посредничества, как ожидается, будут поступать из США, Канады и Японии. Также говорится, что российская сторона голосовала против создания фонда.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала войны в Украине. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).