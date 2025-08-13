О нас

Reuters: Cистема ПРО США "Золотой купол" будет иметь четыре уровня защиты

Reuters: Cистема ПРО США "Золотой купол" будет иметь четыре уровня защиты Американская противоракетная система (ПРО) "Золотой купол" (Golden Dome), о которой ранее заявил президент США Дональд Трамп, вероятно, будет состоять из четырех уровней - одного спутникового и трех наземных.
Другие страны
13 августа 2025 г. 08:47
Reuters: Cистема ПРО США Золотой купол будет иметь четыре уровня защиты

Американская противоракетная система (ПРО) "Золотой купол" (Golden Dome), о которой ранее заявил президент США Дональд Трамп, вероятно, будет состоять из четырех уровней - одного спутникового и трех наземных.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в космосе будет расположена система датчиков и наведения, которая будет отвечать за раннее предупреждение о запусках и отслеживание ракет противника, а также за "противоракетную оборону". Еще три наземных уровня будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров и, "вероятно, лазеров".

Как следует из имеющейся в распоряжении Reuters правительственной презентации, проект также предусматривает развертывание на основной территории США, а также в штате Аляска и на Гавайях "11 батарей малого радиуса действия".

Кроме того, предполагается создание на Среднем Западе (регион из 12 штатов в центральной и северо-восточной части США) нового ракетного поля для разрабатываемых американским военным концерном Lockheed Martin перехватчиков нового поколения (NGI).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Число жертв наводнений и оползней на севере Индии достигло 240
Число жертв наводнений и оползней на севере Индии достигло 240
13 августа 2025 г. 07:49
FT: Евротройка обратилась в ООН по вопросу возобновления санкций против Ирана
FT: "Евротройка" обратилась в ООН по вопросу возобновления санкций против Ирана
13 августа 2025 г. 07:23
В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек
В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек
13 августа 2025 г. 06:15
На юге Сирии израильские войска вошли в пять селений провинции Эль-Кунейтра
На юге Сирии израильские войска вошли в пять селений провинции Эль-Кунейтра
13 августа 2025 г. 05:36
Американские спецслужбы будут охранять Путина во время его визита на Аляску
Американские спецслужбы будут охранять Путина во время его визита на Аляску
13 августа 2025 г. 05:03
Представитель Ирана обсудит в Ливане кризис вокруг оружия “Хезболлы”
Представитель Ирана обсудит в Ливане кризис вокруг оружия “Хезболлы”
13 августа 2025 г. 04:21
Трамп проведет встречу с Зеленским дистанционно
Трамп проведет встречу с Зеленским дистанционно
13 августа 2025 г. 03:51
Хуситы заявили об ударах по целям в Израиле
Хуситы заявили об ударах по целям в Израиле
13 августа 2025 г. 03:12
NYT: РФ может быть причастна к взлому системы документооборота судов США
NYT: РФ может быть причастна к взлому системы документооборота судов США
13 августа 2025 г. 02:39
Bild: Мерц созвал экстренное совещание для обсуждения ошибок правящей коалиции
Bild: Мерц созвал экстренное совещание для обсуждения ошибок правящей коалиции
13 августа 2025 г. 02:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi