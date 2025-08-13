Reuters: Cистема ПРО США "Золотой купол" будет иметь четыре уровня защиты

Американская противоракетная система (ПРО) "Золотой купол" (Golden Dome), о которой ранее заявил президент США Дональд Трамп, вероятно, будет состоять из четырех уровней - одного спутникового и трех наземных.

Американская противоракетная система (ПРО) "Золотой купол" (Golden Dome), о которой ранее заявил президент США Дональд Трамп, вероятно, будет состоять из четырех уровней - одного спутникового и трех наземных.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в космосе будет расположена система датчиков и наведения, которая будет отвечать за раннее предупреждение о запусках и отслеживание ракет противника, а также за "противоракетную оборону". Еще три наземных уровня будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров и, "вероятно, лазеров".

Как следует из имеющейся в распоряжении Reuters правительственной презентации, проект также предусматривает развертывание на основной территории США, а также в штате Аляска и на Гавайях "11 батарей малого радиуса действия".

Кроме того, предполагается создание на Среднем Западе (регион из 12 штатов в центральной и северо-восточной части США) нового ракетного поля для разрабатываемых американским военным концерном Lockheed Martin перехватчиков нового поколения (NGI).