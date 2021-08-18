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Число военных США в аэропорту Кабула достигло 4,5 тыс.

Число военных США в аэропорту Кабула достигло 4,5 тыс. Количество военных США в аэропорту Кабула в настоящий момент составляет порядка 4,5 тыс. человек.
Другие страны
18 августа 2021 г. 17:52
Число военных США в аэропорту Кабула достигло 4,5 тыс.

Количество военных США в аэропорту Кабула в настоящий момент составляет порядка 4,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Цифра достигнет 6 тыс. человек в ближайшие несколько дней.

Во вторник на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы, прогнозировал, что численность воинского контингента США в Афганистане к концу дня 17 августа должна превысить 4 тыс. человек.

В распространенном в воскресенье совместном заявлении Госдепартамента и Пентагона говорилось, что количество военнослужащих США в Афганистане будет расширено до 6 тыс. человек в течение 48 часов, при этом единственной их задачей станет содействие усилиям по вывозу из страны американцев и помогавших им афганцев.

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Версия на английском языке Reuters: Number of US troops at Kabul’s international airport reached about 4,500

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