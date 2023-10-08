СМИ: Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2 000

В результате сильного землетрясения в Афганистане погибло 500 человек.

По меньшей мере 2 тыс. жителей Афганистана стали жертвами разрушительного землетрясения на западе страны и его афтершоков.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя движения "Талибан".

Ранее в афганском правительстве сообщали о 1 000 погибших.

09:30

Число погибших в результате сильного землетрясения в Афганистане превысило 1 000 человек.

Как передает Report , об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя правительства "Талибан" Билала Карими.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября около 11:00 по местному времени в 40 км к западу от города Герат.

Подземные толчки ощущались также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. По данным Геологической службы США, после первого землетрясения последовало несколько афтершоков, в том числе толчки магнитудой 5,9 и 5,5.

08:56

В результате сильного землетрясения в Афганистане погибло 500 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил пресс-секретарь Общества Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзои.

Отметим, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 находился в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек.