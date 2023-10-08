СМИ: Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2 000

По меньшей мере 2 тыс. жителей Афганистана стали жертвами разрушительного землетрясения на западе страны и его афтершоков.
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Ранее в афганском правительстве сообщали о 1 000 погибших.
Число погибших в результате сильного землетрясения в Афганистане превысило 1 000 человек.
Как передает
Напомним, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября около 11:00 по местному времени в 40 км к западу от города Герат.
Подземные толчки ощущались также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. По данным Геологической службы США, после первого землетрясения последовало несколько афтершоков, в том числе толчки магнитудой 5,9 и 5,5.
В результате сильного землетрясения в Афганистане погибло 500 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил пресс-секретарь Общества Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзои.
Отметим, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 находился в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек.