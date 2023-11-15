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Чехия и Польша активизируют продажу вооружений в страны Африки

Чехия и Польша активизируют продажу вооружений в страны Африки Компании военно-промышленного комплекса (ВПК) из Польши и Чехии наращивают сотрудничество с правительствами африканских стран и заключают с ними новые контракты на поставку вооружений и военного оборудования, а также на их обслуживание.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 15:10
Чехия и Польша активизируют продажу вооружений в страны Африки

Компании военно-промышленного комплекса (ВПК) из Польши и Чехии наращивают сотрудничество с правительствами африканских стран и заключают с ними новые контракты на поставку вооружений и военного оборудования, а также на их обслуживание.

Как передает Report об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Лучшие новые рынки — это африканские, потому что они все еще используют оборудование советских времен, но теперь хотят, чтобы к нему добавились западные технологии", - приводит Reuters слова президента и директора промышленно-торговой группы Ассоциации оборонной промышленности и безопасности Чешской Республики Иржи Хинека.

Как сообщают собеседники агентства из компаний польского ВПК, представители Вооруженных сил стран Африки проявляют "повышенный интерес" и к польской продукции. Это выражается в росте количества участников из Африки на выставках вооружений в республике и интенсификации переговоров по поставкам вооружений за последний год.

Reuters также утверждает, что повышенная активность компаний из стран Центральной Европы на африканских рынках вооружений может быть связана и с "уменьшением внимания России к экспорту оружия на континент" на фоне войны в Украине.

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Версия на английском языке Reuters: Central Europe's defence companies spy African opportunity

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