Reuters: Будапешт отменил встречу глав МИД ФРГ и Венгрии

Венгрия отменила двустороннюю встречу с Германией на уровне министров иностранных дел, она должна была состояться в понедельник.

Венгрия отменила двустороннюю встречу с Германией на уровне министров иностранных дел, она должна была состояться в понедельник.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного служащего МИД ФРГ.

По его словам, в германском ведомстве были "ошарашены" таким решением, подчеркнув, что "серьезные и честные" переговоры были необходимы после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

МИД Венгрии и правительство ФРГ не ответили на запросы агентства. По словам собеседника агентства в МИД ФРГ, встреча будет перенесена.

Агентство отмечает, что это произошло на фоне недовольства стран ЕС, в частности Германии, решением Орбана посетить Москву и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.