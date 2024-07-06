Reuters: Будапешт отменил встречу глав МИД ФРГ и Венгрии

Венгрия отменила двустороннюю встречу с Германией на уровне министров иностранных дел, она должна была состояться в понедельник.
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По его словам, в германском ведомстве были "ошарашены" таким решением, подчеркнув, что "серьезные и честные" переговоры были необходимы после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.
МИД Венгрии и правительство ФРГ не ответили на запросы агентства. По словам собеседника агентства в МИД ФРГ, встреча будет перенесена.
Агентство отмечает, что это произошло на фоне недовольства стран ЕС, в частности Германии, решением Орбана посетить Москву и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.