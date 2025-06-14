О нас

Reuters: Белый дом проводит обзор госконтрактов с компанией SpaceX

Reuters: Белый дом проводит обзор госконтрактов с компанией SpaceX Белый дом отдал Пентагону и Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) распоряжение провести обзор крупных госконтрактов, заключенных с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.
Другие страны
14 июня 2025 г. 07:19
Reuters: Белый дом проводит обзор госконтрактов с компанией SpaceX

Белый дом отдал Пентагону и Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) распоряжение провести обзор крупных госконтрактов, заключенных с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, пересмотр был начат после публичного выяснения отношений между Маском и американским президентом Дональдом Трампом. В публикации говорится, что переоценка направлена на то, чтобы "подготовить возможное возмездие" в отношении Маска и его компаний. Этот обзор проводится для получения "политических боеприпасов", которые можно будет при желании применить против Маска, заявил Reuters один из источников.

Кроме того, Министерство обороны США изучает вопрос о том, будет ли оно сокращать роль, которую компания SpaceX могла бы сыграть в создании планируемой американской системы противоракетной обороны Golden Dome, подчеркивается в материале.

В нем уточняется, что неясно, может ли правительство США на законных основаниях или практическим образом расторгнуть контракты с фирмами Маска, даже если захочет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 11 июня на брифинге заявляла, что администрация США не занимается пересмотром контрактов, заключенных с компаниями Маска, невзирая на разлад между ним и Трампом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Reuters: Ağ ev “SpaceX” şirkəti ilə dövlət müqavilələrini yenidən nəzərdən keçirir

Экслюзивные новости

В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi