Reuters: Белый дом проводит обзор госконтрактов с компанией SpaceX

Белый дом отдал Пентагону и Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) распоряжение провести обзор крупных госконтрактов, заключенных с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

Белый дом отдал Пентагону и Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) распоряжение провести обзор крупных госконтрактов, заключенных с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, пересмотр был начат после публичного выяснения отношений между Маском и американским президентом Дональдом Трампом. В публикации говорится, что переоценка направлена на то, чтобы "подготовить возможное возмездие" в отношении Маска и его компаний. Этот обзор проводится для получения "политических боеприпасов", которые можно будет при желании применить против Маска, заявил Reuters один из источников.

Кроме того, Министерство обороны США изучает вопрос о том, будет ли оно сокращать роль, которую компания SpaceX могла бы сыграть в создании планируемой американской системы противоракетной обороны Golden Dome, подчеркивается в материале.

В нем уточняется, что неясно, может ли правительство США на законных основаниях или практическим образом расторгнуть контракты с фирмами Маска, даже если захочет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 11 июня на брифинге заявляла, что администрация США не занимается пересмотром контрактов, заключенных с компаниями Маска, невзирая на разлад между ним и Трампом.