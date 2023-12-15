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Reuters: Австрия блокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

Reuters: Австрия блокировала 12-й пакет санкций ЕС против России Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, "поддерживающих Россию".
Другие страны
15 декабря 2023 г. 00:22
Reuters: Австрия блокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, "поддерживающих Россию".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Так, этот демарш подтверждает отказ Вены выводить из РФ российскую часть бизнеса банковской группы, чего ранее добивался Киев.

Reuters отмечает, что ранее Венгрия добилась от Украины исключения из черного списка так называемых спонсоров войны венгерского банка OTP, это подтолкнуло Raiffeisen Bank International добиваться аналогичного решения на политическом уровне.

ЕС намерен ввести 12-й пакет санкций против России в действие в течение декабря, в нем, в частности, прописан запрет об импорте странами Евросоюза российских ювелирных алмазов с 1 января 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Reuters: Avstriya Aİ-nin Rusiyaya qarşı 12-ci sanksiyalar paketini bloklayıb

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