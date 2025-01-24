Рэтклифф принес присягу в качестве директора ЦРУ

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в четверг привел к присяге Джона Рэтклиффа в качестве директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в четверг привел к присяге Джона Рэтклиффа в качестве директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как передает Report , об этом сообщил пресс-пул Белого дома, присутствовавший на церемонии.

Во время церемонии вице-президент США назвал Рэтклиффа патриотом, а также указал, что он пользуется "доверием президента Дональда Трампа". Вэнс также пошутил, что новому главе ЦРУ не следует выступать с ответной речью, так как "каждый кусочек информации в его мозге засекречен".

Сенат Конгресса США ранее утвердил Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ. Его кандидатуру поддержали 74 сенатора, против нее проголосовали 25.