Рестораны Лондона признаны худшими по уровню санитарии

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В преддверии рождественских праздников любителям ресторанной кухни Лондона посоветовали тщательно выбирать заведение для бронирования столика.

Как передает Report, Лондонские рестораны получили низшие по стране баллы за гигиену.

Как пишет издание London Evening Standard, 3 112 ресторанов получили разного рода замечания от инспекторов службы контроля за стандартами общественного питания, то есть практически каждое пятое заведение.

Количество ресторанов Лондона, получивших замечания от службы, в два раза превышает средний показатель по стране.

Кроме того, согласно докладу службы, 1 729 лондонских ресторанов получили самые низкие из всех возможных баллов - 1 или вовсе ни одного, за гигиену питания в заведении.