Ресторанный бизнес Испании оценил убытки из-за омикрон-штамма в 1,5 млрд евро

Убытки ресторанного бизнеса в Испании из-за воздействия омикрон-варианта нового коронавируса могут составить 1,5 млрд евро.

Убытки ресторанного бизнеса в Испании из-за воздействия омикрон-варианта коронавируса могут составить 1,5 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил во вторник председатель организации предпринимателей сектора Хосе Луис Исуэль.

По его словам, речь идет лишь об отмене мероприятий, запланированных на рождественские праздники.

"Сейчас с ограничениями, которые вводятся, мы подсчитали, [что убытки составят] в районе 1,5 млрд евро", - отметил он в эфире телеканала 24 Oras.

С начала пандемии в Испании было выявлено более 5,9 млн случаев заражения, свыше 89 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент около 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В последние дни в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.