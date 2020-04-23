Реставрация собора Норт-Дам возобновится 27 апреля

Ремонтно-реставрационные работы на пострадавшем от пожара парижском соборе Нотр-Дам возобновятся 27 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий программу восстановления собора Парижской Богоматери.

"В связи с возобновлением в будущий понедельник работ я принял меры, чтобы проконтролировать процедуры, направленные на соблюдение защиты работников от коронавируса, в частности действия по обеспечению установленной дистанции между людьми", - подчеркнул генерал, назначенный на пост куратора президентом Эмманюэлем Макроном.

Работы в соборе были прекращены в середине марта с началом эпидемии. Это заставило многих усомниться, что указанный пятилетний срок по полному восстановлению главного парижского храма будет выдержан.

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Макрон в обращении к нации 15 апреля подтвердил планы властей восстановить собор в течение пяти лет. Он назвал Нотр-Дам "символом стойкости французского народа". Через три года собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет.