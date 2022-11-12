Республиканец Джо Ломбардо победил в борьбе за пост губернатора Невады

Республиканец Джо Ломбардо, которого ранее поддержал экс-президент США Дональд Трамп, победил на выборах губернатора штата Невада.

Республиканец Джо Ломбардо, которого ранее поддержал экс-президент США Дональд Трамп, победил на выборах губернатора штата Невада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его победу признал действующий губернатор-демократ Стив Сисолак, соответствующее заявление которого было опубликовано его офисом в пятницу.

Несмотря на то, что подсчет голосов еще не завершен, о победе Ломбардо также сообщили ведущие американские СМИ, в том числе CNN и NBC. В условиях умеренных успехов республиканцев на промежуточных выборах некоторые представители Республиканской партии стали высказывать сомнения в эффективности Трампа. Победа Ломбардо может вновь упрочить его позиции.

При этом в Неваде продолжается подсчет голосов на выборах сенатора от штата. Претенденты от обеих ведущих партий - демократ Катрин Кортез Масто и республиканец Адам Лаксалт - идут с минимальным разрывом, преимущество Лаксалта составляет 800 голосов. При этом не подсчитаны голоса от округа Кларк, где находится крупнейший город штата Лас-Вегас, а именно в городских центрах обычно сильнее демократы. Если они победят в Неваде, то с большой долей вероятности получат контроль над Сенатом.