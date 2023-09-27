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Республиканцы заявили о новых свидетельствах связей Байдена с бизнесом сына

Республиканцы заявили о новых свидетельствах связей Байдена с бизнесом сына Конгрессмены-республиканцы получили новые свидетельства того, что американский лидер Джо Байден вопреки его утверждениям был вовлечен в бизнес своего сына Хантера в Китае.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 08:40
Республиканцы заявили о новых свидетельствах связей Байдена с бизнесом сына

Конгрессмены-республиканцы получили новые свидетельства того, что американский лидер Джо Байден вопреки его утверждениям был вовлечен в бизнес своего сына Хантера в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил на пресс-конференции спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

По его словам, новые данные свидетельствуют о том, что "президент Байден вновь солгал американцам". "Как мы только что выяснили, когда он был вице-президентом и отправился в Китай в 2013 году на самолете вице-президента, с ним был его сын Хантер Байден", - сообщил Маккарти. Сын действующего американского лидера ездил в КНР для встречи с китайским бизнесменом Джонатаном Ли, добавил конгрессмен.

"Как мы выяснили сегодня, когда Байден баллотировался на пост президента, когда он заявлял американцам, что его семья никогда не получала денег из Китая, это было неправдой. Мы узнали сегодня, что было два чека, направленных из Пекина Джонатаном Ли Хантеру Байдену, это $250 тыс. Вы знаете, какой был адрес? Это был дом Джо Байдена", - подчеркнул конгрессмен. Он допустил, что Хантер Байден в то время жил не в том доме в штате Делавэр, а в Калифорнии.

Как подчеркнул Маккарти, адвокат семьи Байдена ранее уверял, что "они никогда не получали средств от этого человека". "Это было ложью", - отметил республиканец.

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