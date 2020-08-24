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Республиканцы выдвинут Трампа в качестве своего кандидата в президенты США

Республиканцы выдвинут Трампа в качестве своего кандидата в президенты США Правящая Республиканская партия США в понедельник в Шарлотте (штат Северная Каролина) на общенациональном предвыборном съезде выдвинет Дональда Трампа и Майкла Пенса в качестве своих кандидатов на посты президента и вице-президента на предстоящих в ноябре
Другие страны
24 августа 2020 г. 01:39
Республиканцы выдвинут Трампа в качестве своего кандидата в президенты США
Дональд Трамп

Правящая Республиканская партия США в понедельник в Шарлотте (штат Северная Каролина) на общенациональном предвыборном съезде выдвинет Дональда Трампа и Майкла Пенса в качестве своих кандидатов на посты президента и вице-президента на предстоящих в ноябре выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, перед этим в течение трех дней - с 21 по 23 августа - в одном из крупнейших выставочных комплексов города Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) провел закрытые заседания, связанные прежде всего с организацией съезда. Четкой границы между совещаниями по линии НКРП и мероприятиями общепартийного съезда на этот раз фактически не было. Виной тому пандемия и введенные из-за нее санитарно-эпидемиологические ограничения, спутавшие планы организации обычного съезда (это партийное собрание проводится каждые четыре года с 1856 года).

Финалом встреч в Шарлотте станет намеченная на понедельник открытая церемония голосования делегатов съезда, в результате которой состоится выдвижение кандидатур Трампа и Пенса. При этом, по данным телекомпании CNN, действующие президент и вице-президент будут присутствовать на этой церемонии, что изначально даже не планировалось. Белый дом сообщил 23 августа, что глава государства прибудет в город в 11:45 по местному времени (19:45 бакинское время). Ожидается, что Трамп выступит с короткой речью перед делегатами.

На этом пребывание части верхушки и актива "Великой старой партии" в Шарлотте завершится.

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