Республиканцы в сенате США не смогли принять законопроект о санкциях против Ирана

Республиканцы в сенате США не смогли принять законопроект о возобновлении санкций против Ирана, авторами которого стали сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Роберт Коркер. Чтобы поставить законопроект на голосование, необходимо согласие всех законодателей, однако сенатор-демократ Кристофер Мерфи выступил против.

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/

"Поскольку переговоры (по иранской проблеме) продолжаются, такой шаг стал бы свидетельством того, что Конгресс не поддерживает президента США", - сказал он.

Республиканцы, в свою очередь, заявили, что их целью является обеспечение гарантии того, что Конгресс будет участвовать в процессе выработки решения на переговорах между "шестеркой" и Ираном до крайнего срока 24 ноября, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Законопроект предусматривал возобновление снятых с Ирана санкций в том случае, если переговорный процесс не завершится к установленному сроку. Кроме того, в нем шла речь о том, что в течение 15 дней после заключения соглашения Конгресс может изучить его и отказать в финансировании, если документ не получит одобрения законодателей. Также подразумевалось восстановление санкций против Ирана, если он не станет выполнять взятые на себя обязательства.