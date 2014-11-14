Республиканцы в сенате США не смогли принять законопроект о санкциях против Ирана

"Поскольку переговоры (по иранской проблеме) продолжаются, такой шаг стал бы свидетельством того, что Конгресс не поддерживает президента США", - сказал он.
Республиканцы, в свою очередь, заявили, что их целью является обеспечение гарантии того, что Конгресс будет участвовать в процессе выработки решения на переговорах между "шестеркой" и Ираном до крайнего срока 24 ноября, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
Законопроект предусматривал возобновление снятых с Ирана санкций в том случае, если переговорный процесс не завершится к установленному сроку. Кроме того, в нем шла речь о том, что в течение 15 дней после заключения соглашения Конгресс может изучить его и отказать в финансировании, если документ не получит одобрения законодателей. Также подразумевалось восстановление санкций против Ирана, если он не станет выполнять взятые на себя обязательства.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook