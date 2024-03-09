Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США работают над собственным пакетом помощи для Украины, который предусматривает выделение Киеву кредитов.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США работают над собственным пакетом помощи для Украины, который предусматривает выделение Киеву кредитов.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, этой инициативой занимаются спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон и председатели ряда комитетов Палаты представителей. Они рассчитывают, что им удастся добиться одобрения своего предложения в Конгрессе и не ухудшить при этом отношения "с консерваторами, которые против дальнейшего финансирования" Украины.

Проект находится на начальных стадиях. По словам председателя комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкла Маккола (республиканец, от штата Техас), изучается возможность выделить в качестве кредитов часть невоенной помощи. Не исключено, что будут задействованы замороженные российские активы, указал он.