О нас

Республиканцы в Конгрессе намерены поднять потолок госдолга

Республиканцы в Конгрессе намерены поднять потолок госдолга Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса намерены добиваться весной повышения потолка госдолга для того, чтобы избежать паники на мировых рынках.
Другие страны
6 января 2025 г. 01:30
Республиканцы в Конгрессе намерены поднять потолок госдолга

Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса намерены добиваться весной повышения потолка госдолга для того, чтобы избежать паники на мировых рынках.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox News заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"Всем необходимо помнить, что мы, республиканцы, команда, которая хочет сократить правительственные траты, и мы сделаем это кардинальным образом. DOGE (Министерство по повышению эффективности работы правительства - ред.) будет прилагать усилия в этом направлении, но необходимо поднять потолок госдолга на бумаге, чтобы не пугать рынки ценных бумаг и мировую экономику", - сказал он.

По заверениям Джонсона, администрация избранного президента США Дональда Трампа не намерена достигать в своих затратах потолка госдолга.

Действующий президент США Джо Байден 21 декабря подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 14 марта. Трамп настаивал на том, чтобы в документ включили положение об отмене или значительном повышении потолка госдолга страны, однако в итоге была принята версия законопроекта без этого пункта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konqresdəki respublikaçılar borc tavanını artırmaq niyyətindədirlər

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi