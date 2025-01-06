Республиканцы в Конгрессе намерены поднять потолок госдолга

Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса намерены добиваться весной повышения потолка госдолга для того, чтобы избежать паники на мировых рынках.
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"Всем необходимо помнить, что мы, республиканцы, команда, которая хочет сократить правительственные траты, и мы сделаем это кардинальным образом. DOGE (Министерство по повышению эффективности работы правительства - ред.) будет прилагать усилия в этом направлении, но необходимо поднять потолок госдолга на бумаге, чтобы не пугать рынки ценных бумаг и мировую экономику", - сказал он.
По заверениям Джонсона, администрация избранного президента США Дональда Трампа не намерена достигать в своих затратах потолка госдолга.
Действующий президент США Джо Байден 21 декабря подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 14 марта. Трамп настаивал на том, чтобы в документ включили положение об отмене или значительном повышении потолка госдолга страны, однако в итоге была принята версия законопроекта без этого пункта.