Республиканцы представили в Конгрессе масштабный налоговый законопроект

Американские конгрессмены-республиканцы внесли масштабный налоговый законопроект в контролируемую ими Палату представителей Конгресса.

Американские конгрессмены-республиканцы внесли масштабный налоговый законопроект в контролируемую ими Палату представителей Конгресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий 389-страничный документ опубликован на сайте комитета по доходам и расходам нижней палаты законодательного органа.

Он предусматривает увеличение предельного размера налогового вычета с $10 тыс. до $30 тыс. Кроме того, в законопроекте содержатся обещания, которые президент США Дональд Трамп давал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся отказа от налогов на чаевые и сверхурочные.

Авторы документа также предлагают освободить от налогообложения выплаты процентов по автокредитам до 2028 года, за некоторыми исключениями. Инициатива закрепляет снижение ставок подоходного налога, принятое в 2017 году. При этом повышается несколько налогов для финансирования некоторых новых льгот, обещанных главой государства.

Лидеры фракции Республиканской партии в Палате представителей надеются одобрить инициативу к 26 мая. После этого, как ожидается, она будет принята в Сенате Конгресса, где у республиканцев тоже большинство.

На стол Трампа документ попадет до начала июля.