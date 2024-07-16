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Республиканцы пообещали провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов

Республиканцы пообещали провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов Республиканская партия проведет крупнейшую в истории США депортацию мигрантов.
Другие страны
16 июля 2024 г. 08:13
Республиканцы пообещали провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов

Республиканская партия проведет крупнейшую в истории США депортацию мигрантов.

Как передает Report, об этом говорится в утвержденной на съезде политсилы платформе.

"Обещаем остановить эпидемию преступности среди мигрантов, уничтожить иностранные наркокартели, подавить бандитизм, посадить в тюрьму преступников. Обещаем депортировать радикалов, поддерживающих ХАМАС, и снова сделать кампусы наших колледжей безопасными и патриотичными", - говорится в одном из 20 обещаний республиканцев, которые они обязуются выполнить, когда "завоюют Белый дом" и добьются большинства в Палате представителей и Сенате Конгресса США.

Другими пунктами числятся обещания "сократить федеральное финансирование школ, продвигающих радикальную гендерную идеологию", "не допускать мужчин в женские виды спорта", "объединить страну", "обеспечить безопасность выборов", "покончить с инфляцией".

Отметим, что эти "обещания" не подкрепляются четким планом действий.

Платформа Республиканской партии США представляет собой набор основных принципов, целей и политических позиций, которые партия намерена реализовать. Обычно документ пересматривается и обновляется каждые четыре года, чтобы отразить текущие приоритеты и изменения в общественном мнении.

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