Республиканцы пообещали провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов

Республиканская партия проведет крупнейшую в истории США депортацию мигрантов.

Республиканская партия проведет крупнейшую в истории США депортацию мигрантов.

Как передает Report , об этом говорится в утвержденной на съезде политсилы платформе.

"Обещаем остановить эпидемию преступности среди мигрантов, уничтожить иностранные наркокартели, подавить бандитизм, посадить в тюрьму преступников. Обещаем депортировать радикалов, поддерживающих ХАМАС, и снова сделать кампусы наших колледжей безопасными и патриотичными", - говорится в одном из 20 обещаний республиканцев, которые они обязуются выполнить, когда "завоюют Белый дом" и добьются большинства в Палате представителей и Сенате Конгресса США.

Другими пунктами числятся обещания "сократить федеральное финансирование школ, продвигающих радикальную гендерную идеологию", "не допускать мужчин в женские виды спорта", "объединить страну", "обеспечить безопасность выборов", "покончить с инфляцией".

Отметим, что эти "обещания" не подкрепляются четким планом действий.

Платформа Республиканской партии США представляет собой набор основных принципов, целей и политических позиций, которые партия намерена реализовать. Обычно документ пересматривается и обновляется каждые четыре года, чтобы отразить текущие приоритеты и изменения в общественном мнении.