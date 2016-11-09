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    Республиканцы получили большинство в Сенате США

    Республиканцы также получили большинство в Палате представителей США

    Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Представители Республиканской партии получили большинство в Сенате США. Как сообщает Report, по результатам прошедших в США выборов республиканцы получат 51 место в Сенате, представители демократической партии – 47 мест.

    Как сообщалось ранее, республиканцы также получили большинство в Палате представителей США, получив там 235 мест.

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп также был избран в ходе этих выборов следующим президентом США.

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