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    Республиканцы получили большинство в Палате представителей США

    Чтобы получить большинство в Палате представителей США партии необходимо занять 218 мест

    Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Представители Республиканской партии получили большинство в Палате представителей США. Как сообщает корреспондент Report, по результатам прошедших в США выборов республиканцы уже получат 220 мест в Палате представителей, представители демократической партии – 159 мест.

    Отметим, чтобы получить большинство в Палате представителей США партии необходимо занять 218 мест.

    На данный момент республиканцы также лидируют за большинство в Сенате США. Они уже заняли 48 мест, а демократы – 47. Для большинства в Сенате партии необходимо занять по меньшей мере 51 место.

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