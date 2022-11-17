Республиканцы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США

Республиканская партия США набирает необходимые 218 мест для получения большинства в Палате представителей Конгресса.

Республиканская партия США набирает необходимые 218 мест для получения большинства в Палате представителей Конгресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованный в среду прогноз телекомпании NBC.

По ее сведениям, сейчас республиканцы обеспечивают себе 221 место из 435 в Палате представителей. Демократы пока закрепили за собой 214 мест в нижней палате Конгресса.

Как указывает телеканал, неопределенность сохраняется относительно восьми мест - подсчеты продолжаются в четырех округах в штатах Колорадо и Калифорния. Результаты остаются неопределенными в избирательных округах в штатах Вашингтон, Аризона, Аляска и Нью-Йорк.

Переход контроля над Палатой представителей к Республиканской партии также прогнозируют телеканалы СNN, Fox News и CBS.

Напомним, что промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Республиканцы показали умеренные результаты, хотя большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали их убедительную победу.

Подсчет голосов продолжается. В то время как республиканцы будут контролировать Палату представителей, демократы, как ожидается, сохранят контроль над Сенатом, получив по меньшей мере 50 мест против 49 у республиканцев. В верхней палате всего 100 мест, и в случае равного их распределения между двумя партиями решающим становится голос вице-президента США, которым является демократ Камала Харрис. Судьба еще одного места в Сенате определится в декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия.