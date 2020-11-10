Республиканцы подали иски по выборам в пяти штатах

Многие из них уже были отвергнуты

Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии подали целый ряд исков с целью оспорить процесс подсчета голосов по меньшей мере в пяти штатах по итогам президентских выборов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Судебные разбирательства были инициированы в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Аризоне и Неваде, где разрыв между Трампом и его соперником от демократов Джозефом Байденом был не таким значительным.

Наибольшая активность республиканцев в этом направлении развернулась в штате Пенсильвания, который принес Байдену 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Иски по голосованию в этом штате были поданы не только в несколько местных судов, но также и в Верховный суд США.

В Верховный суд США были поданы два отдельных иска с требованием запретить учет бюллетеней, которые пришли более чем через трое суток после окончания голосования. Ранее учитывать их разрешил Верховный суд Пенсильвании. Республиканцы считают это решение неконституционным.

Аналогичный иск был подан также в суд штата Мичиган (16 выборщиков). Республиканцы также требовали остановить подсчет из-за проблем с наблюдением. Это требование, однако, было отклонено.

Отвергнут иск республиканцев был и в штате Джорджия (16 выборщиков).

В штате Аризона (11 выборщиков) дело только находится в процессе рассмотрения.

В штате Невада (шесть выборщиков) республиканцы подали иск, согласно которому более 3 тыс. человек, не имевших право голоса, были допущены к выборам. Судья отверг иск, не найдя достаточно доказательств.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах.