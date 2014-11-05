Республиканцы побеждают на промежуточных выборах в Конгресс США

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Республиканская партия CША завоевала большинство мест в сенате на промежуточных выборах в Конгресс США, прошедших 4 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, кроме того партия упрочила большинство в палате представителей.

Таким образом, Конгресс нового созыва, который приступит к работе с января, впервые с 2006 года будет полностью контролироваться республиканцами. Это означает, что они будут возглавлять все комитеты в обеих палатах и определять законодательную повестку дня.

До настоящего времени 53 кресла в сенате принадлежали демократам, 45 - республиканцам и два - независимым законодателям. По предварительным данным, теперь республиканцы будут занимать там по крайней мере 52 места.