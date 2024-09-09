Республиканцы обвинили Байдена в недолжном планировании вывода войск из Афганистана

Республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США возложили на администрацию президента Джо Байдена ответственность за недостаток планирования, приведший к хаосу и гибели американских военнослужащих во время вывода войск СШ

Республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США возложили на администрацию президента Джо Байдена ответственность за недостаток планирования, приведший к хаосу и гибели американских военнослужащих во время вывода войск США из Афганистана в 2021 году.

Как передает Report , соответствующие выводы содержатся в докладе , опубликованном в воскресенье на сайте указанного комитета.

Из документа следует, что аргументация Байдена в пользу полного вывода американских войск из Афганистана, сводящаяся, в том числе к тому, что это решение поддерживали военные советники в администрации США, а также союзники страны, что вывод войск являлся единственным способом не допустить прямого конфликта с радикальным движением "Талибан" и что правительственные силы Афганистана могли обеспечивать безопасность в стране, "была неверной", о чем американский лидер якобы "знал заранее".

Кроме того, в Конгрессе считают, что администрация Байдена недостаточно подготовилась к выводу войск, "не заключив соглашения с соседями Афганистана, которые позволили бы американским военным создать базы с целью борьбы с терроризмом и осуществления разведки".

Администрация Байдена также "не провела должной подготовки" к эвакуации американцев, граждан стран-союзников и беженцев на фоне ожидаемого установления талибами контроля над страной, отмечают авторы доклада. Отсутствие должного планирования привело также к "хаосу и неразберихе" во время эвакуации и гибели 13 американских военнослужащих, подчеркивают они.