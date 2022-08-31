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Республиканцы готовятся объявить импичмент Байдену

Республиканцы готовятся объявить импичмент Байдену Республиканцы собираются объявить импичмент президенту США Джозефу Байдену в ноябре после промежуточных выборов в конгресс США.
Другие страны
31 августа 2022 г. 01:49
Республиканцы готовятся объявить импичмент Байдену

Республиканцы собираются объявить импичмент президенту США Джозефу Байдену в ноябре после промежуточных выборов в конгресс США.

Как передает Report со ссылкой на газету The Hill, ряд консерваторов уже внесли в нынешний конгресс статьи об импичменте против президента. Они обвиняют Байдена в совершении "тяжких преступлений" в его подходе к целому ряду вопросов, в частности пограничного контроля, пандемии коронавируса и вывода американских войск из Афганистана.

Эти резолюции так и не увидели свет, так как демократы имели небольшой контроль над нижней палатой, сообщает The Hill. Ожидается, что республиканцы получат большинство в палате представителей на предстоящих выборах и консерваторы хотят использовать свои новые потенциальные полномочия, чтобы свергнуть президента, которого они считают неподходящим руководителем.

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