Республиканцы готовятся объявить импичмент Байдену

Республиканцы собираются объявить импичмент президенту США Джозефу Байдену в ноябре после промежуточных выборов в конгресс США.

Республиканцы собираются объявить импичмент президенту США Джозефу Байдену в ноябре после промежуточных выборов в конгресс США.

Как передает Report со ссылкой на газету The Hill , ряд консерваторов уже внесли в нынешний конгресс статьи об импичменте против президента. Они обвиняют Байдена в совершении "тяжких преступлений" в его подходе к целому ряду вопросов, в частности пограничного контроля, пандемии коронавируса и вывода американских войск из Афганистана.

Эти резолюции так и не увидели свет, так как демократы имели небольшой контроль над нижней палатой, сообщает The Hill. Ожидается, что республиканцы получат большинство в палате представителей на предстоящих выборах и консерваторы хотят использовать свои новые потенциальные полномочия, чтобы свергнуть президента, которого они считают неподходящим руководителем.