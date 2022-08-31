Республиканцы готовятся объявить импичмент Байдену

Республиканцы собираются объявить импичмент президенту США Джозефу Байдену в ноябре после промежуточных выборов в конгресс США.
Как передает Report со ссылкой на газету
Эти резолюции так и не увидели свет, так как демократы имели небольшой контроль над нижней палатой, сообщает The Hill. Ожидается, что республиканцы получат большинство в палате представителей на предстоящих выборах и консерваторы хотят использовать свои новые потенциальные полномочия, чтобы свергнуть президента, которого они считают неподходящим руководителем.