Республиканца Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) добился переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США в первом туре голосования.
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52-летний Джонсон заручился поддержкой большинства (218) членов Палаты представителей. Изначально в первом туре голосования трое членов Палаты представителей от Республиканской партии выступили в поддержку других своих однопартийцев.
По итогам непродолжительных закрытых консультаций они изменили свою позицию, поддержав в конечном счете кандидатуру Джонсона.