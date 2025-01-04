Республиканца Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) добился переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США в первом туре голосования.

Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) добился переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США в первом туре голосования.

Как передает Report , трансляцию с заседания нижней палаты 119-го созыва Конгресса США вел телеканал C-SPAN.

52-летний Джонсон заручился поддержкой большинства (218) членов Палаты представителей. Изначально в первом туре голосования трое членов Палаты представителей от Республиканской партии выступили в поддержку других своих однопартийцев.

По итогам непродолжительных закрытых консультаций они изменили свою позицию, поддержав в конечном счете кандидатуру Джонсона.