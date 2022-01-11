Республика Корея призвала КНДР немедленно прекратить испытания ракет

19:33

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея призвал власти КНДР немедленно прекратить испытания ракет.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Korea Herald.

"Мы призываем немедленно прекратить запуски, поскольку они представляют значительную угрозу международному миру и безопасности, а также не способствуют снижению военной напряженности на фоне продолжающихся дипломатических усилий по установлению мира на Корейском полуострове", - говорится в заявлении Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

В южнокорейском ведомстве подчеркнули, что недавние запуски КНДР баллистических ракет "явно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН".

В штабе отметили, что южнокорейские военные обладают возможностями для обнаружения и перехвата ракет, а также продолжают укреплять системы реагирования.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.