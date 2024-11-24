Республика Корея окажет поддержку Украине в экспорте зерна

Республика Корея в 2025 году выделит $6 млн на поддержку поставок украинского зерна в третьи страны.

Республика Корея в 2025 году выделит $6 млн на поддержку поставок украинского зерна в третьи страны.

Как передает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Южной Кореи.

Согласно информации, речь идет об инициативе по экспорту украинского зерна, которая реализуется Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН.

В ведомстве пояснили, что злаки поставляются в качестве гуманитарной помощи в страны, которые столкнулись с серьезным дефицитом продовольствия, такие как Йемен и Сомали.

Отмечается, что Южная Корея ранее выделяла $9 млн на эти цели, в следующем году финансирование составит еще $6 млн. Средства будут переданы ВПП ООН.