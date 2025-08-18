Республика Корея и США приступили к учениям Ulchi Freedom Shield

Вооруженные силы Республики Корея и США начали на юге Корейского полуострова масштабные учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 28 августа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap .

Учения проводятся для повышения совместной обороноспособности, оперативной совместимости и отработки действий при реалистичных угрозах во всех сферах. К маневрам привлекут около 18 тыс. южнокорейских военнослужащих. Половина (примерно 20 из 40) полевых тренировок перенесена на сентябрь, чтобы, как считает Yonhap, поспособствовать уменьшению напряженности на Корейском полуострове.

В Пхеньяне подобные учения традиционно называют репетицией вторжения в КНДР. Республика Корея и США настаивают на оборонительном характере тренировок. 11 августа министр обороны КНДР Но Гван Чхоль осудил маневры и сказал, что Пхеньян оставляет за собой право на самооборону.

Представители командования объединенных сил Республики Корея и США на встрече с журналистами утверждали, что половина предстоящих полевых маневров в рамках Ulchi Freedom Shield перенесена на сентябрь из-за жары и непригодного состояния некоторых полигонов. По их словам, легенда учений 2025 года не предполагает ядерного удара, но связана с противодействием оружию массового поражения.

Наряду с Ulchi Freedom Shield пройдут учения правительства Республики Корея по гражданской обороне, к которым привлекут около 580 тыс. государственных служащих. 20 августа по всей стране будут отрабатываться действия при воздушной тревоге.