Республика Корея и США приступили к учениям Ulchi Freedom Shield

18 августа 2025 г. 04:24
Вооруженные силы Республики Корея и США начали на юге Корейского полуострова масштабные учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 28 августа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Учения проводятся для повышения совместной обороноспособности, оперативной совместимости и отработки действий при реалистичных угрозах во всех сферах. К маневрам привлекут около 18 тыс. южнокорейских военнослужащих. Половина (примерно 20 из 40) полевых тренировок перенесена на сентябрь, чтобы, как считает Yonhap, поспособствовать уменьшению напряженности на Корейском полуострове.

В Пхеньяне подобные учения традиционно называют репетицией вторжения в КНДР. Республика Корея и США настаивают на оборонительном характере тренировок. 11 августа министр обороны КНДР Но Гван Чхоль осудил маневры и сказал, что Пхеньян оставляет за собой право на самооборону.

Представители командования объединенных сил Республики Корея и США на встрече с журналистами утверждали, что половина предстоящих полевых маневров в рамках Ulchi Freedom Shield перенесена на сентябрь из-за жары и непригодного состояния некоторых полигонов. По их словам, легенда учений 2025 года не предполагает ядерного удара, но связана с противодействием оружию массового поражения.

Наряду с Ulchi Freedom Shield пройдут учения правительства Республики Корея по гражданской обороне, к которым привлекут около 580 тыс. государственных служащих. 20 августа по всей стране будут отрабатываться действия при воздушной тревоге.

Версия на азербайджанском языке Koreya Respublikası və ABŞ “Ulchi Freedom Shield” təlimlərinə başlayır

