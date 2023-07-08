Решения ЦИК Узбекистана могут быть обжалованы в Верховном суде в пятидневный срок

Решения Центральной избирательной комиссии Узбекистана могут быть обжалованы в Верховном суде в течение пяти дней со дня их принятия.

Решения Центральной избирательной комиссии Узбекистана могут быть обжалованы в Верховном суде в течение пяти дней со дня их принятия.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции для международных наблюдателей и представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые пройдут 9 июля.

"Выдвинувшие кандидатов политические партии, доверенные лица, наблюдатели и избиратели могут обжаловать решения избирательных комиссий в районных и областных судах в течение пяти дней после принятия решения",- сказал он.

Глава ЦИК добавил, что завтра в 20:00 (по местному времени) объявят об окончании голосования и приступят к подсчету голосов.