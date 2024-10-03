О нас

Решение Великобритании по островам Чагос должно стать примером для Франции

Решение Великобритании по островам Чагос должно стать примером для Франции Великобритания, отказавшаяся от своего более чем полувекового суверенитета над стратегически важными островами Чагос в Индийском океане, должна служить примером для Франции, которая всячески пытается продвигать свою колониальную политику, игнорируя право
Другие страны
3 октября 2024 г. 22:38
Решение Великобритании по островам Чагос должно стать примером для Франции

Великобритания, отказавшаяся от своего более чем полувекового суверенитета над стратегически важными островами Чагос в Индийском океане, должна стать примером для Франции, которая всячески пытается продвигать свою колониальную политику, игнорируя право коренных народов на самоопределение.

В то время как государства отказываются от бывших колоний, Франция всеми способами пытается сохранить власть, усиливая жесткий контроль над своими заморскими территориями.

В нынешний постколониальный период эта политика Парижа направлена на то, чтобы удержать эти народы под своим политическим, экономическим влиянием и присваивать их природные ресурсы.

Напомним, что Великобритания и Маврикий заключили соглашение о возвращении архипелага Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия, что положило конец десятилетиям споров и международных судебных разбирательств.

Архипелаг Чагос расположен в Индийском океане, к югу от Мальдив.

В течение нескольких десятилетий его принадлежность оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, совместно с США военную базу. При этом британские власти выселили коренное местное население.

Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос ключевым со стратегической точки зрения архипелагом.

Аналитическая группа Report

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Çaqos adalarının suverenliyi barədə qərarı Fransa üçün nümunə olmalıdır - ŞƏRH

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi