Решение Великобритании по островам Чагос должно стать примером для Франции

Великобритания, отказавшаяся от своего более чем полувекового суверенитета над стратегически важными островами Чагос в Индийском океане, должна служить примером для Франции, которая всячески пытается продвигать свою колониальную политику, игнорируя право

Великобритания, отказавшаяся от своего более чем полувекового суверенитета над стратегически важными островами Чагос в Индийском океане, должна стать примером для Франции, которая всячески пытается продвигать свою колониальную политику, игнорируя право коренных народов на самоопределение.

В то время как государства отказываются от бывших колоний, Франция всеми способами пытается сохранить власть, усиливая жесткий контроль над своими заморскими территориями.

В нынешний постколониальный период эта политика Парижа направлена на то, чтобы удержать эти народы под своим политическим, экономическим влиянием и присваивать их природные ресурсы.

Напомним, что Великобритания и Маврикий заключили соглашение о возвращении архипелага Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия, что положило конец десятилетиям споров и международных судебных разбирательств.

Архипелаг Чагос расположен в Индийском океане, к югу от Мальдив.

В течение нескольких десятилетий его принадлежность оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, совместно с США военную базу. При этом британские власти выселили коренное местное население.

Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос ключевым со стратегической точки зрения архипелагом.