Решение суда по импичменту премьера Южной Кореи могут вынести в марте

Решение суда по импичменту премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су может быть вынесено уже в марте.

Решение суда по импичменту премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су может быть вынесено уже в марте.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

"Конституционный суд (Республики Корея) решил завершить прения сторон по делу об импичменте премьер-министра Хан Док Су спустя всего полтора часа после начала первого судебного заседания. Дата провозглашения решения сегодня не была определена, но в случае прохождения обычного пути, состоящего из совещания судей, принятия итогового решения, составления текста постановления и его оглашения, это, как ожидается, произойдет в течение марта", - пишет агентство.

В ходе сегодняшнего судебного заседания Хан Док Су, ранее временно отстраненный от должности решением парламента из-за обвинений в попустительстве и поощрении введения незаконного военного положения, заявил, что не знал заранее о планах президента Юн Сок Ёля и приложил все усилия, чтобы убедить его повторно обдумать свое решение.