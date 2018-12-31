Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с этого момента США прекращают свое полноправное членство в ЮНЕСКО и становятся государством в статусе наблюдателя.

Фактически это означает, что Вашингтон больше не будет выплачивать членские взносы и не сможет избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО - профильный орган, отвечающий за выполнение положений Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года.

Впрочем, сама конвенция является самостоятельным международным договором, который США подписали и ратифицировали: из нее Вашингтон не выходит и продолжит ее выполнять. Что же касается членских взносов, то их Соединенные Штаты не платят уже с 2011 года: они отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды на правах полноправного члена Палестины. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.

Разногласия по палестино-израильскому конфликту стали причиной и нынешнего выхода: как заявлял еще в октябре 2017 года Государственный департамент, решение "отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью". Вашингтон, однако, намерен сохранить при ЮНЕСКО постоянную миссию наблюдателей, а также участвовать в выполнении организацией ряда ее функций, включая охрану всемирного культурного наследия, защиту свободы прессы, содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.