Решение о возможной интеграции Украины в НАТО могут принять до саммита альянса

Решение о возможном присоединении Украины к НАТО будет принято до предстоящего 11-12 июля в Вильнюсе саммита альянса.

Решение о возможном присоединении Украины к НАТО будет принято до предстоящего 11-12 июля в Вильнюсе саммита альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе пресс-конференции в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе.

"Что касается саммита НАТО, конечно, будут обсуждаться возможные варианты. Посмотрим, будет ли это полезно или нет, или, скорее, породит нежелательные реакции в других местах. Этот вопрос мы обсуждали несколько минут назад с президентом Зеленским, с главой Европейского совета, президентом Франции и другими. Мы примем решение до саммита".

В ходе саммита ЕПС президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместное заявление о евроатлантической интеграции Украины. "Румыния поддерживает Украину в получении статуса государства - члена НАТО, как только будут выполнены условия", - указывается в документе.