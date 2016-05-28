​Решение ЕС о продлении санкций против Сирии вступило в силу

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Решение Евросоюза о продлении на год санкций в отношении Сирии вступает в силу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликован соответствующий нормативный акт.

Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято Советом ЕС в пятницу, 27 мая.

"Совет ЕС принял решение о продлении санкций в отношении Сирии до 1 июля 2017 года", - говорилось в заявлении ведомства. В нем отмечается, что санкции ЕС против Сирии будут оставаться в силе, "пока продолжаются репрессии против мирного населения".

Санкции ЕС против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов Центробанка Сирии, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средств и оборудования для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций. Помимо этого, свыше 200 физических и 70 юридических лиц в Сирии включены в черный список ЕС.