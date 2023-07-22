Решение Байдена включить главу ЦРУ в кабинет отражает важность его контактов с РФ

Включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российско

Включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной.

Как передает Report, такая оценка приводится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Ранее в этот же день Байден сообщил, что "пригласил Бернса стать членом кабинета". Издание отмечает, что это решение главы администрации США "отражает то, что он играет ключевую роль, проводя внешнюю политику администрации и передавая России сообщения". Этот шаг, являющийся по большей части символическим, не даст Бернсу новых полномочий, но он указывает на то, каким влиянием Бернс обладает в администрации, и будет воспринят "как победа ЦРУ", сказано в публикации.

Байден в своем заявлении подчеркнул, что ЦРУ под руководством Бернса "вырабатывает реалистичный и долгосрочный подход к реагированию на ключевые вызовы в сфере безопасности" для США. К ним американский лидер отнес вторжение России в Украину и "соперничество с Китаем". На практике решение Байдена означает, что Бернс будет участвовать в совещаниях главы администрации США с руководителями ключевых ведомств.