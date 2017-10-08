Решающее сражение против ИГИЛ в Ираке пройдет у границы с Сирией

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Решающее сражение против террористической группировки ИГИЛ в Ираке состоится у границы с Сирией.

Как передает Report, об этом сообщил бригадный генерал США Роберт Софдж.

«Решающие бои с террористами ИГИЛ в Ираке пройдут в приграничном с Сирией регионе в среднем течении реки Евфрат», — цитирует представителя командования международной коалиции по борьбе с ИГИЛ ТАСС.

Софдж добавил, что в этом районе находятся около 2 тыс. боевиков, которые, по его словам, остались «живы в ходе предыдущих сражений и не были захвачены в плен». Теперь выжившие экстремисты «пытаются раствориться среди местного населения».