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    Решающее сражение против ИГИЛ в Ираке пройдет у границы с Сирией

    В этом районе находятся около 2 тыс. боевиков

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Решающее сражение против террористической группировки ИГИЛ в Ираке состоится у границы с Сирией.

    Как передает Report, об этом сообщил бригадный генерал США Роберт Софдж.

    «Решающие бои с террористами ИГИЛ в Ираке пройдут в приграничном с Сирией регионе в среднем течении реки Евфрат», — цитирует представителя командования международной коалиции по борьбе с ИГИЛ ТАСС.

    Софдж добавил, что в этом районе находятся около 2 тыс. боевиков, которые, по его словам, остались «живы в ходе предыдущих сражений и не были захвачены в плен». Теперь выжившие экстремисты «пытаются раствориться среди местного населения».

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