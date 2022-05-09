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Repubblica: Содержание замороженного в Италии имущества россиян обойдется Риму в €14 млн

Repubblica: Содержание замороженного в Италии имущества россиян обойдется Риму в €14 млн Содержание в Италии замороженного имущества, принадлежащего, как утверждается, россиянам, внесенным в санкционные списки ЕС, обойдется до конца года в 13,7 млн евро.
Другие страны
9 мая 2022 г. 13:40
Repubblica: Содержание замороженного в Италии имущества россиян обойдется Риму в €14 млн

Содержание в Италии замороженного имущества, принадлежащего, как утверждается, россиянам, внесенным в санкционные списки ЕС, обойдется до конца года в 13,7 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в понедельник газета La Repubblica.

Данные расходы правительство намерено восполнить за счет взимания компенсации с владельцев, когда санкции будут сняты, а также путем продажи данного имущества. В готовящихся поправках к правительственному декрету о сокращении расходов в части, касающейся обязательств по обеспечению сохранности имущества, была изменена формулировка с осуществлять "все необходимые действия" на только "необходимые и минимальные для избежания ущерба".

Как подсчитала La Repubblica, общая сумма замороженного в Италии имущества - вилл и яхт - достигает 2 млрд евро. Требуется оплачивать обслуживание яхт в портах, фрахтовку, а также обеспечивать безопасность.

Специальная норма может предусматривать возможность продажи имущества госуправлением по распоряжению имуществом, на которое возлагается ответственность за его сохранность. После снятия санкций владельцам предоставляется 180 дней, чтобы забрать свое имущество, при этом государство может потребовать компенсацию расходов. По истечении этого срока государство сможет продать объекты целиком или отдельные предметы из них, например находящиеся на яхтах и виллах произведения искусства. Если яхты не получится продать, их могут перевести во флот итальянских служб.

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Версия на английском языке Repubblica: Maintenance of Russian property frozen in Italy will cost Rome €14 million

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