Репортёры не были допущены на встречу Трампа с Меркель

Президент США Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в городе Портсмут.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, лидеры провели встречу после мероприятия в честь 75 годовщины высадки в Нормандии.

Как отмечается, репортеры не присутствовали на переговорах Трампа и Меркель.

При этом на встрече также присутствовал советник президента США по нацбезопасности США Джон Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал причину своего низкого рейтинга среди американцев.