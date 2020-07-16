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Рэпер Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Рэпер Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Его сразу поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
Другие страны
16 июля 2020 г. 11:09
Рэпер Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные местного избиркома.

15 июля было крайним сроком подачи необходимых документов для регистрации независимым кандидатом в Оклахоме. Уэст успел подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере 35 тыс. долларов США. Согласно информации на сайте избиркома, рэпер указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как "Партия дня рождения", и как "Вечеринка по случаю дня рождения").

Таким образом, как минимум в Оклахоме фамилия исполнителя появится в избирательном бюллетене. По данным агентства Associated Press, в этом штате независимыми кандидатами также зарегистрировались пианистка Джейд Симмонс и бизнесмен Брок Пирс.

В то же время до сих пор нет ясности, будет ли Уэст действительно участвовать в президентской гонке.

Отметим, что ранее рэпер заявил, что не будет участвовать в президентской гонке.

О намерении исполнителя баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Уэста сразу же поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Тем не менее многие эксперты сомневаются в политическом успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку: в ряде штатов истек крайний срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.

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