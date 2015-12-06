Ренци предостерег Запад от повторения ошибок, совершенных в Ливии

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Маттео Ренци предостерег страны Запада от повторения ошибок, совершенных ранее в Ливии, в ходе нынешней борьбы с международным терроризмом, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Позиция Италии ясна и серьезна. Мы должны истребить террористов, а не удовлетворить комментаторов. И нам не нужно множить рекламную реакцию, не имея стратегического видения. Мы можем позволить себе все, кроме повторения Ливии", — заявил глава правительства в большом интервью, которое в воскресенье опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

Отвечая на вопрос о том, не рискует ли при таком подходе Италия играть лишь второстепенную роль в "ливийской партии", Ренци сказал: "Если быть главным действующим лицом означает бежать вдогонку за бомбардировками других, то я говорю: спасибо, нет. Мы уже это делали. Италия применила эту стратегию в Ливии в 2011 году — в конце концов мы скрепя сердце уступили позиции (президента Франции Николя) Саркози. Четыре года гражданской войны в Ливии показывают, что это не было удачным решением, и что сегодня нужна иная стратегия".

Премьер-министр указал в этой связи также, что Италия активно участвует в миротворческих операциях за рубежом, в частности, в Ливане, Афганистане, Косово, Сомали, Ираке. Наряду с Францией она имеет второй по величине воинский контингент за рубежом после США.

По словам Ренци, ведя борьбу с терроризмом, Рим ставит перед собой и вопрос о том, какова роль Европы в современном мире. "Необходимо интенсифицировать борьбу с ДАИШ (арабский акроним запрещенной в России террористической организации ИГИЛ — ред). Мы обсуждаем, как это сделать. И не забываем при этом, что теракты были задуманы на периферии европейских городов. Значит, нужен ответ на это в нашем доме. Вот почему нужны школы и театры, а не только бомбы и ракеты. И поэтому на каждый евро, истраченный на безопасность, Италия инвестирует один евро в культуру", — отметил он.

Одновременно Ренци признал, что опасность совершения терактов в Италии в настоящее время существует. При этом он призвал не впадать в панику, но и не недооценивать серьезность ситуации.