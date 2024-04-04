Ремонт поврежденного газопровода Balticconnector завершен

Ремонт газопровода Balticconnector, который был поврежден в октябре 2023 года, завершен, началась подготовка к вводу его в эксплуатацию.

Ремонт газопровода Balticconnector, который был поврежден в октябре 2023 года, завершен, началась подготовка к вводу его в эксплуатацию.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг финский оператор Gasgrid.

"Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершен в соответствии с планами, целостность и прочность трубы проверены испытанием давлением воды", – сказано в пресс-релизе.

Оператор уточняет, что уже начались подготовительные работы к вводу трубопровода в эксплуатацию, который запланирован на 22 апреля.