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Ректора Университета Висконсина уволили из-за роликов откровенного содержания

Ректора Университета Висконсина уволили из-за роликов откровенного содержания Попечительский совет кампуса Университета Висконсина в Ла-Кроссе принял решение уволить ректора Джо Гоу за съемки вместе со своей женой в видео откровенного содержания.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 19:22
Ректора Университета Висконсина уволили из-за роликов откровенного содержания

Попечительский совет кампуса Университета Висконсина в Ла-Кроссе принял решение уволить ректора Джо Гоу за съемки вместе со своей женой в видео откровенного содержания.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"В последние дни мы узнали о конкретных действиях доктора Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны", - приводит газета слова канцлера всех Университетов Висконсина Джей Ротман.

Гоу заявил, что ему не сообщили, что он нарушил, и ему не дали возможности представить свою точку зрения. "Я глубоко обеспокоен тем, что мне не была предоставлена надлежащая правовая процедура от Попечительского совета", - приводит газета слова экс-ректора.

Как сообщает The Wall Street Journal, на YouTube-канале Sexy Happy Cooking появились видеоролики, в которых Гоу и его жена готовят вместе со звездами киноиндустрии для взрослых. А в аккаунте Sexy Happy Couple в соцсети X (ранее Twitter) Гоу советует подписчикам посещать "сайты LoyalFans и OnlyFans для просмотра полностью откровенных сцен", пишет газета.

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Версия на английском языке University of Wisconsin system fires chancellor for reputation-damaging behavior

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