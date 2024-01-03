Ректор Гарварда покинула свой пост из-за обвинений в росте антисемитизма в университете

Клодин Гэй покинула пост ректора (президента - ред.) Гарвардского университета менее чем через месяц после неудачного выступления на слушаниях в Конгрессе США, посвященных проявлениям антисемитизма в учебном заведении.

Клодин Гэй покинула пост ректора (президента - ред.) Гарвардского университета менее чем через месяц после неудачного выступления на слушаниях в Конгрессе США, посвященных проявлениям антисемитизма в учебном заведении.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал СNBC.

Временно исполнять обязанности президента университета будет Алан Гарбер, проректор и академический директор Гарварда. Члены "Гарвардской корпорации" - одного из руководящих органов университета - уведомят об этом партнеров университета в электронном письме.

"С тяжелым сердцем, но глубокой любовью к Гарварду я сообщаю, что слагаю с себя обязанности президента, - заявила Гэй в своем обращении к студентам и сотрудникам университета. - Это нелегкое решение. На самом деле, сложно выразить словами, насколько оно было для меня трудным".

Ее пребывание на посту ректора стало самым коротким за всю 368-летнюю историю Гарвардского университета. Гэй провела в этой роли шесть месяцев и два дня.